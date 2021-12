Población de Chinicuila se redujo 52 por ciento por violencia: Fanny Arreola

La legisladora por el Distrito 23 de Apatzingán señaló que han solicitado a la Secretaría de Gobernación un censo, padrón o estadística sobre el número de personas que se han visto obligadas a desplazarse de ese municipio ante los niveles de violencia que han alcanzado a la población civil.

“Como no hubo respuesta al respecto, hemos pensado que esta iniciativa de ley que presentaremos el próximo año, tendrá que ir acompañada de foros de consulta en los municipios donde este fenómeno social se ha dado con mayor frecuencia. Los foros no necesariamente serían abiertos a la ciudadanía en general, sería un llamado particular a las personas que han vivido esta situación. Sería con todo el cuidado de la información y las personas que asistan”, indicó la legisladora.