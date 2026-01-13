Plurinominales dejarán de ser botín de los partidos políticos: Leonel Godoy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proceso electoral 2026-2027 está a la vuelta de la esquina y en México deben concretarse diversas reformas electorales que se aplicarán tanto en elecciones federales como estatales.

En la Cámara Baja del Congreso de la Unión hay una propuesta sobre la mesa que contempla varias modificaciones, entre las que destacan los cambios en las diputaciones plurinominales, la reducción de prerrogativas y la situación futura de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

El diputado federal y exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, puntualizó que todo está previsto, incluida la consulta sobre revocación de mandato y el tema del fuero. Ambos, señaló, serán analizados durante el presente año legislativo, en especial la revocación, que debe determinarse si se empalmará o no con la jornada electoral de 2027.

En entrevista, precisó que es necesario realizar un análisis puntual sobre las plurinominales, ya que, aseguró, actualmente representan el mayor botín de los partidos políticos, beneficiando a quienes dirigen los institutos. También se plantea su reducción en todas las cámaras.