Plena coordinación en seguridad, refrendan Bedolla, Harfuch, Defensa y Semar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, autoridades estatales, federales y municipales refrendaron su compromiso con la estrategia de seguridad en Michoacán, durante una reunión sostenida en el cuartel de la 21 Zona Militar.

En el encuentro participaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y la Secretaría de Marina. En conjunto, revisaron las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca reducir los índices delictivos mediante inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y atención a causas sociales.