Plena coordinación en seguridad, refrendan Bedolla, Harfuch, Defensa y Semar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, autoridades estatales, federales y municipales refrendaron su compromiso con la estrategia de seguridad en Michoacán, durante una reunión sostenida en el cuartel de la 21 Zona Militar.
En el encuentro participaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y la Secretaría de Marina. En conjunto, revisaron las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca reducir los índices delictivos mediante inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y atención a causas sociales.
En el evento estuvieron presentes los presidentes municipales de Morelia, Huetamo, Yurécuaro, Sahuayo, Álvaro Obregón, José Sixtos Verduzco, Múgica y Ario. También asistieron en su calidad de coordinadores de fuerzas políticas de Morena, PT, PVEM, PAN, PRI, PRD y MC, quienes expresaron su respaldo a la estrategia integral y su disposición para trabajar de manera conjunta con el estado y la federación.
La reunión también contó con la presencia de representantes del sector empresarial e industrial, del presidente del Poder Judicial, Hugo Gama, y de la presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini.
Este mismo jueves por la tarde, autoridades estatales y federales tienen previsto continuar los trabajos de coordinación en una segunda reunión que se llevará a cabo en el municipio de Uruapan, una de las zonas consideradas prioritarias dentro del plan de seguridad estatal.
rmr