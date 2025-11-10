Plena coordinación con Sheinbaum para operar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que existe plena coordinación con el Gobierno Federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para la operación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde de manera conjunta se invierten alrededor de 60 mil millones de pesos en más de 100 acciones de 12 ejes.

El mandatario anunció que este plan es diferente a los demás que se han aplicado en años pasados, y que tiene el toque de sensibilidad, desde la indicación que dio a la Secretaría de Gobernación de consultar a los diferentes sectores productivos, a la Iglesia, a las comunidades indígenas y a cada uno de los rubros, para lograr construirlo.

Durante la conferencia, el secretario de Salud, Elías Ibarra, detalló que esta estrategia integral contempla la inversión de 7 mil 500 millones para la construcción de dos nuevos hospitales: uno en Villas del Pedregal, en Morelia, y otro en Zitácuaro, así como la reconversión de siete hospitales rurales y de zona, en Paracho, Villamar, Ario, Buenavista, Huetamo, Tuxpan y Coalcomán.

Mientras que en infraestructura hídrica, la directora de la CEAC, Olivia Cázares, manifestó que son mil 630 millones los que se destinarán a la rehabilitación de redes de distribución de agua potable, tanques de almacenamiento, plantas potabilizadoras, rehabilitación de pozos, plantas de tratamiento y tecnificación de los distritos de riego.

En materia de educación, la secretaria Gabriela Molina explicó las nuevas becas Rita Cetina para primaria, y la beca Gertrudis Bocanegra para transporte de estudiantes de educación superior, que contempla 6.3 mil millones de pesos, así como la ampliación de la cobertura de bachillerato en 30 mil alumnos, y 10 centros comunitarios de alto rendimiento "México Imparable" para distintos municipios.

Mientras que Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la SCOP, refirió que, respecto a las acciones en infraestructura, se realizaron reuniones con los presidentes municipales para la rehabilitación de 13 tramos carreteros, en donde se tienen programados 2 mil 128 millones de pesos, obras de conservación carretera y obras por cooperación en distintos puntos de la entidad.