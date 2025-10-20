Plazas de maestro no se entregarán a contentillo, reitera gobernador Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reiteró en su rueda de prensa del 16 de octubre de 2025 que las plazas de maestro se asignarán con transparencia y puntajes, rechazando cualquier entrega “a contentillo”.

Ante recientes manifestaciones de normalistas que demandan plazas automáticas, Bedolla invocó la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum para una consulta pública sobre educación, pues el mecanismo de asignación de plazas corresponde a un modelo federal, no local ni por una iniciativa legislativa, haciendo alusión a las declaraciones del senador Raúl Morón.

“Les explicamos el mecanismo de asignación de clases, que se hace de una forma transparente, con puntajes, una selección bajo una ley y una normativa. Entonces, nos basamos en la ley, no podemos inventar cosas o lo que nosotros quisiéramos por el contenido en el tema de asignación de plazas y del manejo del sistema educativo, porque dependemos y así es, así debe ser; así lo marca la Constitución, en la ley de la normatividad federal de la Secretaría de Educación”, afirmó Bedolla, recordando que la ley eliminó las plazas automáticas.

El gobernador criticó que con los gobiernos anteriores y las plazas automáticas “se generaba un desorden en la entidad”, de ahí la importancia de atender las normas y evitar las “mafias” educativas, advirtió.

“Hay que ser muy respetuosos de la norma, de la ley, del orden, porque todos tuvieron que tener un orden, porque nos ha costado muchísimo ordenar el sistema educativo estatal, muchísimo. Era un desorden total. Por ahí, un coyote vendiendo, queriendo la plaza, como lo hizo cuando fue funcionario. Moviendo las aguas para precisamente sacar ganancia. No puede la educación manejarse como un tema de mafia, ni estar secuestrada a intereses personales o de grupo o sindicales”, denunció.

Ante la iniciativa del senador Raúl Morón para plazas automáticas, el gobernador insistió en alinearse con las políticas federales encabezadas por la presidenta Sheinbaum, y recordó que una iniciativa de ley no está por encima de un mandato federal.

Con base en lo anterior, el mandatario estatal llamó a la responsabilidad, a mantener el orden y a evitar agitar a las y los normalistas, quienes se han venido manifestando en la capital exigiendo plazas automáticas extintas.

