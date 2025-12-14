Plaza Gertrudis reposiciona a Pátzcuaro como epicentro turístico: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La restauración de la Plaza Gertrudis Bocanegra y la reciente construcción del Mercado de Pátzcuaro, son obras que permitieron el reposicionamiento del municipio como epicentro turístico a escala nacional y que garantizan la preservación de la vasta riqueza cultural de Michoacán, subrayó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Ello, luego de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inaugurara dicho espacio público en compañía de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quienes coincidieron en que esta plaza potenciará el desarrollo turístico y, por ende, económico de la región.