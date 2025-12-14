Plaza Gertrudis Bocanegra impulsará la economía popular: Bedolla

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión superior a los 29 millones de pesos, quedó rehabilitada la Plaza Gertrudis Bocanegra; impulsar la economía popular es el principal objetivo, resaltó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Acompañado de la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Federal, Josefina Rodríguez Zamora, el mandatario estatal enfatizó que se trató de un trabajo difícil y complicado no solo para el Gobierno de Michoacán, sino también para el Ayuntamiento de Pátzcuaro.
Y es que refirió que primero se construyó el Mercado “Vasco de Quiroga” que obligó a tener acuerdos con los comerciantes para su reubicación temporal en la Plaza y posterior su acomodo en el nuevo espacio para vender sus productos.
Después de eso, indicó, el Estado se vio obligado a rehabilitar la Plaza Gertrudis Bocanegra, la cual precisó, ayudará a fortalecer la economía local y un reordenamiento en el tema comercial.
“Hoy tenemos nuevo Mercado y nueva Plaza Gertrudis Bocanegra. ¿Por qué? Porque con este mercado, con esta plaza lo que se impulsa es el comercio popular, la economía popular de Pátzcuaro, nuestra economía”, dijo.
Fue la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, quien dio detalle de la rehabilitación realizada, toda vez que aseguró se preservó las raíces, la cultura y la historia en los 4 mil metros cuadrados intervenidos de cantera, con una inversión superior a los 29 millones de pesos y beneficiando a más de 21 mil personas y miles de turistas que toman como destino al Pueblo Mágico de Pátzcuaro.
Indicó que se instalaron 56 bocinas; durante la noche quedará iluminado con 28 luminarias, 39 reflectores de alumbrado aéreo, 36 lámparas de iluminación escénica en monumento y fuentes; y la restauración de las 34 bancas originales.
“Esta obra, sin duda, garantizará el pleno disfrute en familia, con los amigos y la pareja; esta obra proyecta la riqueza cultural que viste a este Pueblo Mágico”, concluyó.
