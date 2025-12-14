Plaza Gertrudis Bocanegra impulsará la economía popular: Bedolla

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión superior a los 29 millones de pesos, quedó rehabilitada la Plaza Gertrudis Bocanegra; impulsar la economía popular es el principal objetivo, resaltó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañado de la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Federal, Josefina Rodríguez Zamora, el mandatario estatal enfatizó que se trató de un trabajo difícil y complicado no solo para el Gobierno de Michoacán, sino también para el Ayuntamiento de Pátzcuaro.

Y es que refirió que primero se construyó el Mercado “Vasco de Quiroga” que obligó a tener acuerdos con los comerciantes para su reubicación temporal en la Plaza y posterior su acomodo en el nuevo espacio para vender sus productos.