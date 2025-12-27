Playas michoacanas, el destino ideal para cerrar el año: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2025 está por terminar y si deseas pasar estos últimos días del año rodeado de naturaleza, mar y sol, así como de rica gastronomía y un ambiente alejado del bullicio, las playas de Michoacán pueden ser una excelente opción.

Alejadas de la gran infraestructura hotelera que caracteriza a otros destinos del país, en esta región se prioriza la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente, lo que permite al visitante disfrutar de entornos preservados, casi en su estado natural, ideales para el descanso y la conexión con la naturaleza.