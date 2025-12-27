Playas michoacanas, el destino ideal para cerrar el año: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2025 está por terminar y si deseas pasar estos últimos días del año rodeado de naturaleza, mar y sol, así como de rica gastronomía y un ambiente alejado del bullicio, las playas de Michoacán pueden ser una excelente opción.
Alejadas de la gran infraestructura hotelera que caracteriza a otros destinos del país, en esta región se prioriza la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente, lo que permite al visitante disfrutar de entornos preservados, casi en su estado natural, ideales para el descanso y la conexión con la naturaleza.
“Las playas de Michoacán se mantienen con su carácter natural, en donde lo mismo se encuentran esteros, caletas, peñascos, aguas tranquilas para esnórquel, o con impresionantes olas aptas para la práctica de surf. Hasta refugios para diversas especies de animales marinos como las tortugas y recientemente, las ballenas jorobadas”, compartió la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).
Tres especies de tortugas marinas desovan en la Costa Michoacana: la golfina, la laúd y la tortuga negra, esta última considerada una especie endémica de la región. Su arribo ocurre principalmente en los municipios de Aquila y Coahuayana, donde son protegidas por diversos campamentos tortugueros distribuidos a lo largo del litoral michoacano, los cuales trabajan en la conservación y resguardo de estos quelonios durante la temporada de anidación.
En la Costa Michoacana también se pueden practicar deportes acuáticos como el buceo y el snorkel en Caleta de Campos, San Juan de Alima, Pichilinguillo o el Faro de Bucerías; el esquí acuático en la presa La Villita; el surfeo en Nexpa y La Ticla; así como la pesca deportiva del pez vela en Lázaro Cárdenas. Para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza, existen espacios ideales para acampar en las tranquilas playas de La Soledad y Maruata, por mencionar solo algunas opciones.
La gastronomía ofrece una gran riqueza culinaria que va desde los mariscos frescos, huachinango, langosta, ostión, camarón y, en especial, el pescado dorado. Las opciones de hospedaje incluyen pequeños hoteles, paradores ecoturísticos, cabañas y zonas para acampar, las cuales pueden consultarse en https://visitmichoacan.com.mx.
BCT