Playas bajo vigilancia permanente por temporada invernal en Lázaro Cárdenas

Autoridades refuerzan la presencia de cuerpos de auxilio en Playa Jardín, Playa Azul y Barra del Tigre; piden atender indicaciones de seguridad
Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen vigilancia permanente en las playas del municipio de Lázaro Cárdenas con motivo de la temporada vacacional de invierno, como parte del Operativo Salvavidas Invierno 2025.

El operativo abarca desde Playa Jardín hasta la tenencia de Playa Azul y el estero de Barra del Tigre, con recorridos preventivos y atención inmediata en zonas costeras de alta afluencia turística.

El despliegue interinstitucional incluye la participación de distintas corporaciones, que realizan patrullajes a pie, en cuatrimoto y unidades operativas. El objetivo es evitar incidentes y brindar apoyo directo a los vacacionistas.

Entre las dependencias participantes destacan:

  • Secretaría de Marina (con ambulancia y unidad operativa)

  • Cuerpo de Salvavidas de Protección Civil Municipal

  • Protección Civil del Estado

  • Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Policía Turística

Las autoridades municipales invitaron a la población a seguir las indicaciones de los cuerpos de auxilio, así como a atender los señalamientos de seguridad colocados en las distintas zonas turísticas.

