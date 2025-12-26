Playas bajo vigilancia permanente por temporada invernal en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen vigilancia permanente en las playas del municipio de Lázaro Cárdenas con motivo de la temporada vacacional de invierno, como parte del Operativo Salvavidas Invierno 2025.

El operativo abarca desde Playa Jardín hasta la tenencia de Playa Azul y el estero de Barra del Tigre, con recorridos preventivos y atención inmediata en zonas costeras de alta afluencia turística.

El despliegue interinstitucional incluye la participación de distintas corporaciones, que realizan patrullajes a pie, en cuatrimoto y unidades operativas. El objetivo es evitar incidentes y brindar apoyo directo a los vacacionistas.

Entre las dependencias participantes destacan: