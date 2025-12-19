Plataforma Accesius Justicia Digital no desaparecerá carpetas ni pruebas: Carlos Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial de Michoacán se encuentran en una misma plataforma que permitirá recibir las denuncias por parte de la ciudadanía y la trazabilidad que se tiene en materia de judicialización.

El fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, refirió que es sustancia porque da las facilidades a la víctima de conocer en tiempo real el avance de su denuncia, además del estatus de la judicialización.

Pero, principalmente, subrayó, no desaparecerán carpetas, expedientes ni pruebas por la huella y firma digital que se tiene en la plataforma, por lo que resaltó que esta plataforma permite que la FGE y los operadores del sistema penal acusatorio cuenten con una herramienta digital desarrollada para cumplir con la procuración de justicia como parte de la transformación digital que se ha impulsado desde su llegada.

"Ya nada de desaparecer documentos, porque todo lleva su firma digital. Esto nos permitirá conocer la trazabilidad de la carpeta de investigación", dijo.

El director General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística, Jorge Gallardo Jacobo explicó que la plataforma Accesius Justicia Digital está operando desde el pasado 17 de octubre y va de la mano con la Denuncia en Línea; desde esa fecha hasta el pasado 17 de diciembre se tiene un total de 2 mil 950 denuncias, de las cuales mil 755 son admisibles.

Robo, amenaza, fraude, usurpación son las de mayor denuncia por parte de los ciudadanos.

Asimismo, se tiene registro de 9 mil 019 carpetas; en cuanto a la georeferenciación de los delitos, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, por mencionar algunos, son donde se centran.

También, de las audiencias solicitadas al Poder Judicial se tiene mil 576 solicitudes, el 63 por ciento de ellas para formular una imputación.

Carlos Torres Piña resaltó que la desde la renovación de la plataforma, la denuncia en línea ha incrementado hasta 20 por ciento, dándole facilidades a las víctimas

