Plantea IEM destinar 4.6 mdp para renovar parque vehicular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el argumento de garantizar la seguridad y movilidad de su personal para la realización de las consultas a las comunidades indígenas, así como para certificar las asambleas de las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos locales, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) planteó destinar 4 millones 649 mil 400 pesos de su presupuesto para renovación del parque vehicular.

En el proyecto de presupuesto del IEM se detalla que el parque vehicular de la institución no se ha renovado desde 2015 y sufrió particular deterioro durante el proceso electoral del 2021. “Por razones de operatividad, mecánicas, seguridad y de depreciación, es que se plantea el proyecto de referencia”, aunque reconoce que también desde el 2015 no se han actualizado sueldos al personal conforme a la inflación.