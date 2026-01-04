Plantas de tratamiento fortalecen cuidado ambiental y la salud pública en Michoacán: Ceac

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán impulsa el fortalecimiento de la infraestructura de saneamiento mediante la construcción, rehabilitación y modernización de plantas de tratamiento de aguas residuales en distintas regiones de la entidad. Esto permite reducir la contaminación de ríos, lagos y suelos, beneficiando directamente a las comunidades, informó Olivia Cazares Arreola, directora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac).
Las plantas de tratamiento juegan un papel fundamental en la salud pública, ya que evitan que las aguas residuales lleguen sin control a cuerpos de agua y zonas habitacionales. Al sanear el agua antes de su descarga, se disminuye la presencia de bacterias, virus y contaminantes, lo que reduce riesgos de enfermedades y mejora las condiciones sanitarias para miles de familias.
Además de los beneficios para la salud, estas obras contribuyen a la recuperación de ecosistemas estratégicos como ríos y lagos, favoreciendo la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental. El tratamiento adecuado del agua residual permite preservar fuentes naturales que son esenciales para actividades productivas, recreativas y culturales de las comunidades michoacanas.
El saneamiento también genera beneficios económicos y sociales, al permitir el reúso del agua tratada en actividades como riego agrícola, áreas verdes y servicios urbanos, optimizando el aprovechamiento del recurso hídrico. Esto representa un uso más responsable del agua y fortalece la sustentabilidad a largo plazo en las regiones donde se implementan estas acciones.
Con estas obras, Ceac reafirma su compromiso de trabajar por un desarrollo sustentable, poniendo al centro a las personas y al medio ambiente. La inversión en plantas de tratamiento no solo mejora la infraestructura, sino que transforma la vida cotidiana de las comunidades, asegurando un entorno más limpio, saludable y digno para las presentes y futuras generaciones.
