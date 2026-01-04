Plantas de tratamiento fortalecen cuidado ambiental y la salud pública en Michoacán: Ceac

Las plantas de tratamiento juegan un papel fundamental en la salud pública, ya que evitan que las aguas residuales lleguen sin control a cuerpos de agua y zonas habitacionales. Al sanear el agua antes de su descarga, se disminuye la presencia de bacterias, virus y contaminantes, lo que reduce riesgos de enfermedades y mejora las condiciones sanitarias para miles de familias.

Además de los beneficios para la salud, estas obras contribuyen a la recuperación de ecosistemas estratégicos como ríos y lagos, favoreciendo la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental. El tratamiento adecuado del agua residual permite preservar fuentes naturales que son esenciales para actividades productivas, recreativas y culturales de las comunidades michoacanas.