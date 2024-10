Planta potabilizadora de La Mintzita al 85 por ciento de funcionamiento tras inundación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La planta potabilizadora de La Mintzita ha reanudado su operación al 85 por ciento de su capacidad luego de la inundación provocada por el desfogue de la presa de Cointzio, lo cual afectó el suministro de agua a 170 colonias, según informó el edil municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Actualmente, aunque se mantienen algunos tandeos, todas las colonias afectadas ya cuentan con agua. Se prevé que con los trabajos de limpieza y lavado de filtros, la planta pueda alcanzar el 100 por ciento de su capacidad en los próximos días.

Martínez Alcazar señaló que las gestiones se realizaron en tiempo récord, y que falta concluir la limpieza y el desalojo del agua acumulada, por lo que se estima que la inversión necesaria para la reparación podría ser menor a los 20 millones de pesos inicialmente previstos.

Respecto a las declaraciones de Conagua sobre su falta de responsabilidad en la inundación, el alcalde de Morelia sostuvo que no se debe asumir responsabilidades ajenas. Señaló que durante los últimos 24 años no se había registrado una situación similar en la planta, incluso en temporadas de intensas lluvias, gracias a una correcta programación de los desfogues. En esta ocasión, se presentó una combinación de factores, como el paso del huracán John y el desfogue tardío de la presa, que se encontraba al 103 por ciento de su capacidad, lo que provocó una crisis en las colonias afectadas.

El edil mencionó que el gobierno estatal había alertado con al menos tres semanas de anticipación sobre la necesidad de desfogar, pero Conagua no consideró necesario el procedimiento. Ante la situación, el alcalde concluyó que, a pesar de no ser competencia municipal, también se monitoreará la presa, dado que el impacto de estas decisiones afecta directamente a la población de Morelia, y agregó que gracias a la limpieza, dragado y mantenimiento de ríos y drenes, no se afectaron más colonias luego de este desfogue.

