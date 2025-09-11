Planificación, clave para evitar inundaciones pese a desfogue de presa de Cointzio: Conagua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la actual temporada de lluvias, y pese a las precipitaciones intensas y al desfogue de la presa de Cointzio en Morelia, se ha tenido una planeación adecuada para evitar inundaciones, resaltó el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán, Roberto Arias Reyes.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario comentó que desde la administración federal se ha trabajado en la prevención de inundaciones; por ello, se inició la coordinación con los módulos de riego y organismos operadores de agua de los municipios para realizar la limpieza de drenes y ríos.

Admitió que, aunque en algunas zonas ha incrementado el nivel del agua, como en el Río Lerma, se han implementado acciones para evitar que las afectaciones sean mayores en caso de una creciente.

En el caso de la capital michoacana, destacó que también se ha trabajado en los drenes, donde el Ayuntamiento de Morelia ha realizado acciones para que, cuando se desfogue la presa de Cointzio, el proceso sea más ágil y no se estanque el agua.

Indicó que la presa de Cointzio cuenta actualmente con alrededor de 52 millones de metros cúbicos, de su capacidad total de 68 millones de metros cúbicos.