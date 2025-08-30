Planetario de Morelia será de clase mundial con modernización: Bedolla

En tanto, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, expuso que el planetario contará con sala de proyección, museo interactivo, observatorio, auditorio, aulas interactivas, cafetería, tienda de souvenirs, terraza, sanitarios, explanada, oficinas administrativas y pasillo, que en conjunto conforman 2 mil 300 metros cuadrados de construcción.

Explicó que el museo contará con siete salas, de las cuales, una será dedicada al astronauta originario de La Piedad, José Hernández, como parte de un homenaje a su trayectoria, donde se contará la vida, formación y misiones espaciales del michoacano.

Por su parte, el astronauta José Hernández detalló que el planetario será un vehículo para que los jóvenes michoacanos puedan convertir sus sueños en realidad y puedan alcanzar sus propias estrellas.

Asistieron al evento Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia; Gustavo Mendoza García, director del Centro de Convenciones de Morelia; José Miguel León Ruiz, representante de la Asociación de Astrónomos de Michoacán; Alejandra Ochoa, directora del ICTI; así como Ana Cecilia Martínez, encargada del Planetario de Morelia.

