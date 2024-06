¿Planeas ir al avistamiento de luciérnagas? Estas son las recomendaciones

Cuidado del entorno:

La contaminación ambiental y sonora es un aspecto crucial a tener en cuenta. Se pide acudir en grupos reducidos; a los visitantes, evitar ruidos fuertes, no arrojar residuos al suelo y cuidar el entorno para no generar consecuencias negativas en el hábitat de las luciérnagas y no estresarlas.

Restricciones para mascotas y productos personales:

Aunque el entorno natural pueda parecer ideal para las mascotas, el ingreso de animales no está permitido en los santuarios de luciérnagas. Asimismo, se aconseja no usar perfumes fuertes ni repelente de insectos, ya que estos productos pueden ser perjudiciales para los insectos.

Seguridad del recorrido:

El recorrido es seguro pero puede ser irregular, por lo que se recomienda hacerlo con precaución y atención en cada paso para minimizar cualquier impacto ambiental y poner en riesgo la integridad.