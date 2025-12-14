Plan Paricutín: SEDENA reporta 208 detenidos y baja en delitos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El general Ricardo Trevilla Trejo, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), presentó los avances del Plan Paricutín, operativo que se implementa en Michoacán desde el pasado 10 de noviembre y que comprende municipios clave como Paricutín, Apatzingán, Tiquicheo, Uruapan, Zamora, Morelia y Taretan.

Del 10 de noviembre al 13 de diciembre de 2025, los resultados operativos incluyen: