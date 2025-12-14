Michoacán

Plan Paricutín: SEDENA reporta 208 detenidos y baja en delitos en Michoacán

Plan Paricutín: SEDENA reporta 208 detenidos y baja en delitos en Michoacán
CAPTURA DE PANTALLA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El general Ricardo Trevilla Trejo, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), presentó los avances del Plan Paricutín, operativo que se implementa en Michoacán desde el pasado 10 de noviembre y que comprende municipios clave como Paricutín, Apatzingán, Tiquicheo, Uruapan, Zamora, Morelia y Taretan.

Del 10 de noviembre al 13 de diciembre de 2025, los resultados operativos incluyen:

  • 208 personas detenidas

  • 83 armas de fuego aseguradas, junto con 440 cargadores y 8,866 cartuchos

  • 180 vehículos decomisados

  • 794.06 kilogramos de droga asegurada (principalmente marihuana y metanfetamina)

  • 126 artefactos explosivos improvisados (AEI)

  • 5 granadas, 11 campamentos y 31 tomas clandestinas localizadas

  • Numerario asegurado: $633,828 pesos

CAPTURA DE PANTALLA

Reducción en delitos de alto impacto:

Comparando los periodos del 7 de octubre al 9 de noviembre y del 10 de noviembre al 13 de diciembre, se reporta:

  • Narcomenudeo: de 148 a 75 casos

  • Robo a negocio con violencia: de 28 a 2

  • Robo en transporte público: de 42 a 0

  • Otros robos con violencia: de 174 a 84

  • Robo de vehículo con violencia: de 105 a 29

En el rubro de lesiones con arma de fuego, la cifra se mantuvo sin incremento (8 casos).

CAPTURA DE PANTALLA

Resultados en denuncias ciudadanas:

Se recibieron 97 denuncias anónimas, de las cuales:

  • 13 fueron verificadas

  • 77 resultaron falsas

  • 7 están en investigación

Entre los reportes ciudadanos, destacan:

  • 35 por presencia de personas armadas

  • 28 por extorsión

  • 11 por narcomenudeo

  • 9 por secuestro

CAPTURA DE PANTALLA

Resultados específicos por zonas:

  • En la Operación “Cítricos”, se reporta disminución de la extorsión a productores y empacadoras, además de mayor confianza para denunciar y adhesión de empresarios limoneros al plan.

  • En la Operación “Tichi”, también se logró inhibir la extorsión, proteger áreas de exportación y reducir el robo al autotransporte.

BCT

Sedena
Michoacán
Detenidos
Grid
Plan Paricutín
baja en delitos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com