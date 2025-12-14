Plan Paricutín: SEDENA reporta 208 detenidos y baja en delitos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El general Ricardo Trevilla Trejo, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), presentó los avances del Plan Paricutín, operativo que se implementa en Michoacán desde el pasado 10 de noviembre y que comprende municipios clave como Paricutín, Apatzingán, Tiquicheo, Uruapan, Zamora, Morelia y Taretan.
Del 10 de noviembre al 13 de diciembre de 2025, los resultados operativos incluyen:
208 personas detenidas
83 armas de fuego aseguradas, junto con 440 cargadores y 8,866 cartuchos
180 vehículos decomisados
794.06 kilogramos de droga asegurada (principalmente marihuana y metanfetamina)
126 artefactos explosivos improvisados (AEI)
5 granadas, 11 campamentos y 31 tomas clandestinas localizadas
Numerario asegurado: $633,828 pesos
Comparando los periodos del 7 de octubre al 9 de noviembre y del 10 de noviembre al 13 de diciembre, se reporta:
Narcomenudeo: de 148 a 75 casos
Robo a negocio con violencia: de 28 a 2
Robo en transporte público: de 42 a 0
Otros robos con violencia: de 174 a 84
Robo de vehículo con violencia: de 105 a 29
En el rubro de lesiones con arma de fuego, la cifra se mantuvo sin incremento (8 casos).
Se recibieron 97 denuncias anónimas, de las cuales:
13 fueron verificadas
77 resultaron falsas
7 están en investigación
Entre los reportes ciudadanos, destacan:
35 por presencia de personas armadas
28 por extorsión
11 por narcomenudeo
9 por secuestro
En la Operación “Cítricos”, se reporta disminución de la extorsión a productores y empacadoras, además de mayor confianza para denunciar y adhesión de empresarios limoneros al plan.
En la Operación “Tichi”, también se logró inhibir la extorsión, proteger áreas de exportación y reducir el robo al autotransporte.
