Plan Paricutín: aseguradas 3 personas, vehículos robados y droga: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de las operaciones realizadas dentro del Plan Paricutín, los agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales, aseguraron a tres personas, 33 dosis de enervantes y dos vehículos robados, en distintos operativos realizados en la entidad.

En un primer suceso ocurrido en la ciudad de Zamora, los efectivos de las guardias Civil y Nacional (GN), así como de la FGE y la Policía local, detuvieron a un hombre y una mujer en posesión de 21 envoltorios con sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina. También en esta misma demarcación, pero en un diferente hecho, fue recuperada una motocicleta marca Italika con reporte de robo.