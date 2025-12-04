Plan Michoacán: van 155 detenidos, 60 armas y 426 kg de metanfetamina asegurada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que dio inicio el pasado 10 de noviembre por instrucción del Gobierno de México, autoridades federales y estatales reportaron este jueves los resultados más recientes del despliegue de seguridad en el estado. Del 10 de noviembre al 3 de diciembre, se han detenido a 155 personas y asegurado 60 armas de fuego, 6,971 cartuchos, 366 cargadores y 140 vehículos.

Durante ese mismo periodo, también se decomisaron 90 artefactos explosivos, 53 kilogramos de material explosivo, 23 kilogramos de marihuana, 426 kilogramos de metanfetamina, 28,800 litros y 7,300 kilos de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. Además, fueron inhabilitados 10 campamentos y 29 tomas clandestinas, presuntamente vinculadas con actividades delictivas en diversas zonas del estado.

Los operativos más recientes incluyeron la detención de cuatro personas, el aseguramiento de 13 vehículos y un artefacto explosivo. Las fuerzas federales mantienen patrullajes permanentes en empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas en municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, regiones identificadas como prioritarias debido a su actividad económica y niveles de riesgo por presencia del crimen organizado.