Plan Michoacán: van 155 detenidos, 60 armas y 426 kg de metanfetamina asegurada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que dio inicio el pasado 10 de noviembre por instrucción del Gobierno de México, autoridades federales y estatales reportaron este jueves los resultados más recientes del despliegue de seguridad en el estado. Del 10 de noviembre al 3 de diciembre, se han detenido a 155 personas y asegurado 60 armas de fuego, 6,971 cartuchos, 366 cargadores y 140 vehículos.
Durante ese mismo periodo, también se decomisaron 90 artefactos explosivos, 53 kilogramos de material explosivo, 23 kilogramos de marihuana, 426 kilogramos de metanfetamina, 28,800 litros y 7,300 kilos de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. Además, fueron inhabilitados 10 campamentos y 29 tomas clandestinas, presuntamente vinculadas con actividades delictivas en diversas zonas del estado.
Los operativos más recientes incluyeron la detención de cuatro personas, el aseguramiento de 13 vehículos y un artefacto explosivo. Las fuerzas federales mantienen patrullajes permanentes en empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas en municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, regiones identificadas como prioritarias debido a su actividad económica y niveles de riesgo por presencia del crimen organizado.
Es de recordar que el miércoles, el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, sostuvo una reunión de trabajo en Uruapan con presidentes municipales, diputadas y diputados locales, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno. El encuentro se realizó con el objetivo de fortalecer la coordinación operativa y establecer acciones conjuntas frente a la inseguridad que enfrenta la región.
En la sesión participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el fiscal estatal Carlos Torres Piña; la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, así como representantes de corporaciones federales y locales.
Durante la reunión se revisaron los avances de la estrategia, se escucharon las prioridades de las autoridades municipales y se acordó intensificar esfuerzos en zonas de alta incidencia delictiva.
