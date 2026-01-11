Plan Michoacán tiene resultados: Bedolla

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan a Michoacán por la Paz y la Justicia tiene grandes resultados en materia educativa y en infraestructura carretera.
Comentó que con la nueva beca Gertrudis Bocanegra se beneficiarán más de 50 mil jóvenes universitarios de instituciones públicas con un apoyo de movilidad y transporte.
Además agregó que a la brevedad iniciará la ampliación de dos a cuatro carriles la autopista Siglo XXI de Nueva Italia a Lázaro Cárdenas.
“El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es un plan integral que atiende la infraestructura, el empleo, la educación, la salud y en el tema de Salud también ya viene”, dijo.
Adelantó que en Lázaro Cárdenas habrá la remodelación del Hospital General de Zona (HGZ) no. 12.
Y, finalmente, resaltó que la defensora de la soberanía del país es la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
BCT