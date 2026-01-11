Plan Michoacán tiene resultados: Bedolla

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan a Michoacán por la Paz y la Justicia tiene grandes resultados en materia educativa y en infraestructura carretera.

Comentó que con la nueva beca Gertrudis Bocanegra se beneficiarán más de 50 mil jóvenes universitarios de instituciones públicas con un apoyo de movilidad y transporte.

Además agregó que a la brevedad iniciará la ampliación de dos a cuatro carriles la autopista Siglo XXI de Nueva Italia a Lázaro Cárdenas.