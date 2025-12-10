Plan Michoacán suma arsenal: dotan de armas, cargadores y más de 100 mil balas a policías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que como parte del fortalecimiento operativo del Plan Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) entregará mil 069 armas largas tipo fusil G3, 5 mil 345 cargadores de diferentes calibres y 106 mil 900 cartuchos útiles para reforzar las capacidades de la Guardia Civil.

La entrega estratégica de armamento y equipamiento se realizará en los próximos días, recursos que permitirán incrementar la presencia operativa del estado en zonas prioritarias. La SSP destacó que esta dotación forma parte del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para consolidar los avances en seguridad y mejorar la capacidad de reacción frente a grupos generadores de violencia.