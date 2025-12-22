Plan Michoacán suma 241 detenidos y 53 kilos de material explosivo asegurado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, se implementaron operativos conjuntos en distintas regiones del estado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un saldo de 241 personas detenidas, así como el aseguramiento de armas, vehículos, drogas y artefactos explosivos.

Las acciones fueron coordinadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con autoridades estatales y municipales.