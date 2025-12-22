Plan Michoacán suma 241 detenidos y 53 kilos de material explosivo asegurado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, se implementaron operativos conjuntos en distintas regiones del estado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un saldo de 241 personas detenidas, así como el aseguramiento de armas, vehículos, drogas y artefactos explosivos.
Las acciones fueron coordinadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con autoridades estatales y municipales.
Los operativos incluyeron patrullajes, recorridos a pie y presencia en zonas rurales, principalmente en regiones productoras de aguacate, limón y cítricos. También se realizaron visitas a empacadoras e industrias ubicadas en municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.
Como parte de los resultados, se aseguraron 118 armas de fuego, más de nueve mil cartuchos útiles, 484 cargadores y 53 kilogramos de material explosivo. Además, se decomisaron 176 artefactos explosivos, incluyendo ocho de fabricación improvisada, y 212 vehículos, algunos de ellos utilizados presuntamente para actividades delictivas.
También se incautaron 764 kilogramos de metanfetamina y 75 kilogramos de marihuana, así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas. Durante los operativos fueron desmantelados 16 campamentos irregulares y 39 tomas clandestinas.
Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en zonas clave para la economía estatal. El despliegue de fuerzas federales continuará en coordinación con instancias locales, con el objetivo de generar condiciones de tranquilidad para las comunidades y los sectores productivos de Michoacán.
