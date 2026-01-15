Plan Michoacán renovará carreteras en 80 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, Antonio Godoy Vélez, detalló los alcances del Plan Michoacán, una ambiciosa estrategia de infraestructura carretera que busca impactar positivamente en al menos 80 municipios del estado. Este plan contempla inversiones multimillonarias destinadas a la modernización de autopistas existentes, la construcción de nuevas vías y la rehabilitación de caminos rurales, con el objetivo de mejorar la conectividad, impulsar el desarrollo económico y contribuir a la pacificación de la región.
Godoy Vélez enfatizó que la red carretera nacional, en general, enfrenta un deterioro considerable debido a su antigüedad, requiriendo una inversión significativa para su recuperación. "La red carretera en general del país enfrenta un deterioro, son infraestructuras que se hizo ya hace muchas décadas y que, obviamente, requiere de que sean recuperadas y se les genere una inversión", señaló el delegado, subrayando la urgencia de estas acciones.
Como parte central del Plan Michoacán, se destinarán 16 mil millones de pesos de la federación para la modernización de la autopista Siglo XXI. Adicionalmente, y en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, se impulsará la construcción de la autopista Uruapan-Zamora, un proyecto de 72 kilómetros con una inversión estimada de 9 mil millones de pesos. En conjunto, estas dos obras representan una inversión de 24 mil millones de pesos que se ejecutarán entre 2026 y 2027.
La red federal de carreteras en Michoacán abarca 2,200 kilómetros. De estos, se prevé atender 1,500 kilómetros durante el bienio 2026-2027, mediante labores de rehabilitación y recuperación. Esta intervención masiva busca asegurar que las principales arterias de comunicación del estado operen en condiciones óptimas, facilitando el tránsito de personas y mercancías.
Más allá de la red federal, el plan contempla una inversión significativa en carreteras estatales y municipales. Se atenderán diversas vialidades de estas categorías, sumando, junto con los caminos artesanales, un universo de casi 2,600 kilómetros que serán construidos, rehabilitados, modernizados o reconstruidos.
Un componente destacado del plan es el programa de Caminos Artesanales, un proyecto insignia que busca involucrar a las comunidades locales. En este programa, la mano de obra y los materiales provienen de la misma zona, generando empleo directo y fortaleciendo la economía local. Se trabajará en 93 caminos, con una extensión aproximada de 300 kilómetros, priorizando comunidades indígenas y poblaciones con mayor necesidad de infraestructura.
Antonio Godoy Vélez resaltó el impacto social de los Caminos Artesanales, afirmando que cumplen un objetivo central: "abatir los motivos o los generadores de violencia que tiene que ver con el empleo, las fuentes de empleo directo en muchas comunidades y poblaciones". Al generar oportunidades laborales, se espera contribuir a la pacificación y al desarrollo integral de estas zonas.
Además de la infraestructura vial, el Plan Michoacán incluirá el programa de Senderos Seguros, una iniciativa que ha tenido éxito en otras regiones y que busca mejorar la seguridad en entornos urbanos y rurales. Todas estas acciones serán anunciadas próximamente por las autoridades federales, consolidando un paquete integral de infraestructura que, según el delegado, es vital para Michoacán, pues las carreteras son las venas por donde circula la producción, la seguridad y el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud.
rmr