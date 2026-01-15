Plan Michoacán renovará carreteras en 80 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, Antonio Godoy Vélez, detalló los alcances del Plan Michoacán, una ambiciosa estrategia de infraestructura carretera que busca impactar positivamente en al menos 80 municipios del estado. Este plan contempla inversiones multimillonarias destinadas a la modernización de autopistas existentes, la construcción de nuevas vías y la rehabilitación de caminos rurales, con el objetivo de mejorar la conectividad, impulsar el desarrollo económico y contribuir a la pacificación de la región.

Godoy Vélez enfatizó que la red carretera nacional, en general, enfrenta un deterioro considerable debido a su antigüedad, requiriendo una inversión significativa para su recuperación. "La red carretera en general del país enfrenta un deterioro, son infraestructuras que se hizo ya hace muchas décadas y que, obviamente, requiere de que sean recuperadas y se les genere una inversión", señaló el delegado, subrayando la urgencia de estas acciones.

Como parte central del Plan Michoacán, se destinarán 16 mil millones de pesos de la federación para la modernización de la autopista Siglo XXI. Adicionalmente, y en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, se impulsará la construcción de la autopista Uruapan-Zamora, un proyecto de 72 kilómetros con una inversión estimada de 9 mil millones de pesos. En conjunto, estas dos obras representan una inversión de 24 mil millones de pesos que se ejecutarán entre 2026 y 2027.