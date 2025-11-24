Plan Michoacán prioriza modernización del Puerto de Lázaro Cárdenas para impulsar comercio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Puerto de Lázaro Cárdenas fue incorporado como una prioridad dentro del Plan Michoacán, al reconocerlo como una pieza estratégica para ampliar la capacidad de exportación y fortalecer las cadenas productivas del estado, así como el comercio internacional, indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

El secretario explicó que, dentro de las primeras mesas técnicas del plan, se acordó trabajar en una ruta de modernización y ampliación de capacidades del puerto, especialmente en los servicios vinculados al movimiento de contenedores.

“Lázaro Cárdenas es un punto clave del comercio exterior de México. Incluir su modernización como una prioridad del Plan Michoacán nos permite ordenar el trabajo con el Gobierno de México y el sector privado para mejorar tiempos logísticos y condiciones de exportación”, señaló el titular de Sedeco.