Plan Michoacán por la Paz y la Justicia trabaja eficazmente: José Antonio Cruz Medina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se trabaja eficazmente, resaltó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, al precisar que, a través de esta estrategia, se ha impulsado y fortalecido el tema de proximidad, la inteligencia social y la creación de cuadros de trabajo que permitan no solo atender la incidencia delictiva, sino también generar confianza en la población.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el encargado de la política de seguridad en Michoacán resaltó que se ha logrado una baja en diversos hechos delictivos, entre los que destacó el homicidio doloso, con una disminución del 31.90 por ciento en diciembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que representa el nivel más bajo en los últimos 10 años.