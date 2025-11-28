Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: habrá 16 Ferias del Bienestar y se visitarán más de 1.2 millones de viviendas

El calendario de las Ferias del Bienestar es el siguiente: Zamora, el 27 de noviembre y 11 de diciembre; en Jiquilpan, el 16 de diciembre; en Zacapu, el 19 y 21 de noviembre; en Uruapan, el 9 de diciembre; en Apatzingán, el 2 de diciembre; en Lázaro Cárdenas, el 4 y 10 de diciembre; en Puruándiro el 10 de diciembre; en Hidalgo, el 17 de diciembre; Morelia, 26 de diciembre; Zitácuaro, el 5 de diciembre; Pátzcuaro el 19 de diciembre; Huetamo, el 3 de diciembre; y Múgica, por definir fecha.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, puntualizó que, a la fecha, 2 mil 337 servidores públicos de más de 20 dependencias han realizado 129 mil 724 visitas casa por casa en 95 municipios de la entidad, con el objetivo de aplicar un cuestionario en el que se pregunta si se recibe algún Programa para el Bienestar, además de que se explica en qué consiste el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es una estrategia integral de 12 ejes que comprenden más de 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos (mdp) para garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo digno.

BCT