Michoacán

Plan Michoacán podría ser una gran oportunidad para la entidad: Adolfo Torres

Los municipios deben ser tomados en cuenta, al ser quienes mejor conocen el sentir de su gente
Plan Michoacán podría ser una gran oportunidad para la entidad: Adolfo Torres
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exdiputado federal Adolfo Torres Ramírez fijó su postura respecto al Plan Michoacán, presentado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y señaló que puede representar una gran oportunidad para el estado, debido a la interlocución que actualmente existe entre el gobierno federal y la titularidad de Alfredo Ramírez Bedolla; esquema que no fue implementado por gobiernos anteriores.

Recalcó que esa misma comunicación deberá extenderse hacia los ayuntamientos, por lo que celebró que la visita de los funcionarios federales del día de ayer haya sido abierta a los alcaldes, ya que son ellos quienes conocen de primera mano las particularidades de sus municipios y el verdadero sentir de la población.

Torres Ramírez destacó que, en los planes implementados con anterioridad, no existía la coordinación que hoy se observa entre los distintos niveles de gobierno, y consideró que este nuevo esfuerzo podría dar resultados positivos si todas las voces son escuchadas e incluidas en el proyecto: “Todos estamos interesados en que a Michoacán le vaya bien, en que podamos vencer la inseguridad. Como ciudadanos, estamos obligados a poner nuestro granito de arena. Como sociedad, ha quedado claro en las últimas semanas que ya no podemos más, por eso cualquier esfuerzo debe reconocerse”.

El actual director del Ooapas concluyó que, para el éxito de este Plan, es necesaria la participación social: “Está en nuestras manos como padres, como hermanos, como parte de una familia, como docentes, transformar la forma en que educamos desde el hogar y las aulas frente a la vorágine de las redes sociales, plataformas y aplicaciones que, en muchos casos, enaltecen la violencia e idealizan figuras criminales”.

Te puede interesar:
Se mantendrá la comunicación y coordinación en materia de seguridad: comisionado
Plan Michoacán podría ser una gran oportunidad para la entidad: Adolfo Torres

RPO

Plan Michoacán
Adolfo Torres

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com