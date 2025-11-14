Plan Michoacán podría ser una gran oportunidad para la entidad: Adolfo Torres

Torres Ramírez destacó que, en los planes implementados con anterioridad, no existía la coordinación que hoy se observa entre los distintos niveles de gobierno, y consideró que este nuevo esfuerzo podría dar resultados positivos si todas las voces son escuchadas e incluidas en el proyecto: “Todos estamos interesados en que a Michoacán le vaya bien, en que podamos vencer la inseguridad. Como ciudadanos, estamos obligados a poner nuestro granito de arena. Como sociedad, ha quedado claro en las últimas semanas que ya no podemos más, por eso cualquier esfuerzo debe reconocerse”.

El actual director del Ooapas concluyó que, para el éxito de este Plan, es necesaria la participación social: “Está en nuestras manos como padres, como hermanos, como parte de una familia, como docentes, transformar la forma en que educamos desde el hogar y las aulas frente a la vorágine de las redes sociales, plataformas y aplicaciones que, en muchos casos, enaltecen la violencia e idealizan figuras criminales”.