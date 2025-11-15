Plan Michoacán permitirá acelerar obras ya proyectadas: SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Finanzas y Administración del estado, Luis Navarro García, detalló que con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se podrán “acelerar” distintos proyectos que ya se tenían contemplados en diferentes zonas del territorio estatal.

En entrevista colectiva, se le cuestionó respecto al recurso que la federación estaría destinando a Michoacán mediante dicha estrategia, anunciada días atrás por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre el tema, el secretario refirió que la mandataria federal indicó que serían cerca de 57 mil millones de pesos, los cuales se invertirán a través de becas, apoyos para festivales, infraestructura deportiva, hospitales y otros rubros.

“Esto ayuda mucho en la detonación económica, generación de empleos; más allá de lo financiero y lo económico sería el impacto que va a tener en lo social (...)”, indicó.