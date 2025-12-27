Plan Michoacán permite mayor estado de fuerza y presencia en el estado: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia permite que haya mayor estado de fuerza y presencia de los elementos de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de la población; el apoyo a los municipios es contundente, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, enfatizó que hoy hay una coordinación entre los tres órdenes de gobierno y aseguró que la falta de policías municipales se debe a la capacitación del propio personal, por lo que enfatizó que por parte de la Guardia Civil hay mayor aumento de personal en los municipios.

"Nosotros estamos en plena coordinación en el estado con la federación y municipios; no es que estén las policías municipales, estamos capacitando al propio persona, prácticamente estamos trabajando en coordinación y tenemos mayor aumento de personal de Guardia Civil y de Guardia Nacional en los municipios", dijo.