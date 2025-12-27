Plan Michoacán permite mayor estado de fuerza y presencia en el estado: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia permite que haya mayor estado de fuerza y presencia de los elementos de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de la población; el apoyo a los municipios es contundente, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina.
En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, enfatizó que hoy hay una coordinación entre los tres órdenes de gobierno y aseguró que la falta de policías municipales se debe a la capacitación del propio personal, por lo que enfatizó que por parte de la Guardia Civil hay mayor aumento de personal en los municipios.
"Nosotros estamos en plena coordinación en el estado con la federación y municipios; no es que estén las policías municipales, estamos capacitando al propio persona, prácticamente estamos trabajando en coordinación y tenemos mayor aumento de personal de Guardia Civil y de Guardia Nacional en los municipios", dijo.
Sin embargo, en agosto pasado el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), César Erwin Sánchez Coria, aseguró que al menos cuatro municipio no cuentan con presencia de policías municipales derivado de problemáticas de inseguridad.
Churumuco, Huiramba, Lagunillas y Tumbiscatío son los municipios en cuestión, por lo que se envía a personal de la Guardia Civil para fortalecer el trabajo municipal, inclusive con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En octubre pasado, la información fue confirmada por el ex secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien agregó que está situación también se registra en Buenavista, donde los elementos dejaron de laborar debido a diversas irregularidades y quienes dejaron sus funciones.
Inclusive, en noviembre pasado, el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, reconoció que dentro de las filas de los policías municipales había estatales, por lo que comentó que solicitaría la revisión puntual para conocer el estatus de sus elementos.
BCT