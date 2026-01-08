Plan Michoacán no ha impactado en la estructura criminal del estado: David Saucedo

De acuerdo con estimaciones citadas por el analista, en Michoacán operan entre 15 y 16 organizaciones criminales, divididas en dos grandes bloques: aquellas alineadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y las que se oponen a su expansión. Esta fragmentación, lejos de ser atendida por la estrategia federal, ha profundizado la disputa territorial y la violencia regional.

El problema, explica Saucedo, no se limita a la acción armada de los cárteles, sino a una estructura de macrocriminalidad que incluye la colusión de autoridades municipales, estatales y federales, así como la participación de sectores empresariales en el lavado de dinero. Sin embargo, ninguna de estas redes ha sido tocada por los operativos oficiales.

A ello se suma la consolidación de una base social de apoyo al crimen organizado, alimentada por la entrega de apoyos, juguetes, medicinas y obras comunitarias financiadas por los propios cárteles. Esta estrategia de legitimación social avanza sin una respuesta integral del Estado, que continúa reaccionando sólo ante crisis específicas.

En el plano internacional, Saucedo considera que la presión de Estados Unidos ha sido suficiente para que el gobierno mexicano mantenga una política de contención funcional a los intereses de Washington, sin una transformación profunda de la estrategia de seguridad. Extradiciones selectivas y decomisos puntuales han reemplazado una política de desmantelamiento estructural.

Con un proceso electoral en puerta y la atención internacional puesta en México por la negociación del T-MEC y la Copa del Mundo, el analista advierte que 2026 podría repetir el mismo patrón: operativos espectaculares, resultados limitados y una violencia que persiste. En Michoacán, concluye, la paz sigue siendo una promesa sin sustento operativo.

