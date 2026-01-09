Plan Michoacán no ha fracasado: Raúl Zepeda Villaseñor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no ha fracasado, aseguró el titular de la Secretaría de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El funcionario enfatizó que los trabajos interinstitucionales entre los gobiernos Federal y estatal han permitido atender todos los frentes para garantizar la seguridad en Michoacán. Afirmó que, en breve, se registrarán detenciones de objetivos prioritarios vinculados al crimen organizado.

“No considero que el Plan Michoacán haya fracasado; se está llevando a cabo, sigue en marcha y se irán dando a conocer los resultados de estos trabajos”, expresó.