Plan Michoacán no es improvisado: Jesús Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y Justicia no es improvisado, resaltó el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Mora, al precisar que es una estrategia para atender las necesidades de las y los michoacanos.
“Es un plan integral que atiende las causas, las causas de fondo, no es un plan improvisado”, resaltó.
En conferencia de prensa, indicó que las estrategias implementadas en administraciones anteriores han dejado clara la intromisión del crimen organizado y una ola de violencia que consideró “sigue el coletazo” desde Felipe Calderón Hinojosa hasta el “virrey” que se impuso para atender la situación que acontecía.
Puntualizó que hoy hay una estrategia orientada a atender no solo las causas, sino todos los sectores poblacionales, a fin de generar bienestar, paz y justicia, donde todos tienen que participar para que se contribuya en el fortalecimiento del estado.
En el caso de Uruapan, dejó en claro que nunca se abandonó y las autoridades correspondientes darán con los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez; enfatizó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene líneas de investigación claras.
Hoy, comentó, hay una narrativa de odio que debe cambiar y que ha sido la derecha quien alienta a la violencia, cuando se busca mejorar las condiciones en la entidad.
rmr