Plan Michoacán no es improvisado: Jesús Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y Justicia no es improvisado, resaltó el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Mora, al precisar que es una estrategia para atender las necesidades de las y los michoacanos.

“Es un plan integral que atiende las causas, las causas de fondo, no es un plan improvisado”, resaltó.

En conferencia de prensa, indicó que las estrategias implementadas en administraciones anteriores han dejado clara la intromisión del crimen organizado y una ola de violencia que consideró “sigue el coletazo” desde Felipe Calderón Hinojosa hasta el “virrey” que se impuso para atender la situación que acontecía.