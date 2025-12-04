Plan Michoacán logra la cifra de homicidios más baja en 10 años: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 60 casos de homicidio doloso ocurridos durante el mes de noviembre, como parte del Plan Michoacán el estado registró la cifra más baja durante los últimos 10 años, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario resaltó que esta estrategia integral permitió que la entidad se haya colocado en el sitio 12 a nivel nacional, por debajo de estados como Puebla Jalisco y Colima.

“Ahora el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia nos va a permitir tener menor incidencia en homicidio doloso, extorsión y secuestro”, manifestó el gobernador, tras referir que este es el resultado del trabajo coordinado entre las autoridades estatales y federales.