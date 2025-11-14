Plan Michoacán incorpora 244 profesionales de la salud para fortalecer atención en la entidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones prioritarias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) e IMSS-Bienestar consolidan el fortalecimiento de la atención médica en el estado con la incorporación de 244 profesionales de la salud.

La nueva plantilla está integrada por 79 médicos especialistas en cirugía, ginecología, oftalmología, urgencias, anestesiología, traumatología y medicina interna, así como 165 profesionales de enfermería.

Este importante recurso humano está destinado a las diferentes unidades médicas de la entidad, asegurando una mayor capacidad resolutiva y calidad en el servicio en beneficio de todas las y los michoacanos.

El director General de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó que la incorporación de este personal subraya el compromiso del Gobierno federal y estatal de garantizar el derecho a la salud universal y gratuita en Michoacán.

“Este esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado es la vía para transformar y fortalecer los servicios de salud en favor de la población sin seguridad social," afirmó Svarch.

Por su parte, el titular de la SSM, Elías Ibarra Torres, enfatizó que esta suma de talentos es vital para abatir el rezago de atención en especialidades y mejorar la calidad de vida de la población.

“La llegada de este personal es una excelente noticia que se traduce en cirugías más rápidas, urgencias mejor atendidas y una atención más humana. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia tiene en el fortalecimiento de la salud uno de sus pilares fundamentales," señaló Ibarra Torres.

RYE-