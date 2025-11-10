Plan Michoacán incluye construcción de nuevos hospitales en Morelia y Zitácuaro: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, dio a conocer las acciones en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para robustecer la atención sanitaria en el estado.

En materia de infraestructura, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construirá dos nuevos hospitales que incrementarán significativamente la capacidad de atención: uno en Villas del Pedregal, Morelia, con 260 camas, y otro en Zitácuaro, con 70 camas. Además de un nuevo Centro de Radioterapia en el Hospital Zona de Charo, que incluirá un acelerador lineal.

El secretario de Salud detalló que también serán reconvertidos 7 hospitales rurales en hospitales de zona, en las localidades de Paracho, Villamar, Ario de Rosales, Buenavista, Huetamo, Tuxpan y Coalcomán, y se ampliarán las especialidades y servicios del nuevo Hospital de Uruapan.