Plan Michoacán impulsa movilidad más rápida y segura en Uruapan: Rogelio Zarazúa

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el municipio de Uruapan se invierten 333 millones de pesos para impulsar acciones de construcción y rehabilitación de vialidades, lo que responde al reconocimiento del Gobierno estatal de que la infraestructura vial es un motor esencial para el desarrollo social y económico de la región.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que estos recursos están dirigidos a optimizar la movilidad, reduciendo significativamente los tiempos y costos de traslado, e incrementando la seguridad de sus habitantes. Con ello, se busca incidir directamente en la mejora de la calidad de vida y el aumento de la competitividad regional, beneficiando la logística y el transporte de productos.