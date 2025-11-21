Plan Michoacán genera resultados; a la baja homicidio doloso en noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de las acciones en materia de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la incidencia delictiva por homicidio doloso disminuyó 53 por ciento en los primeros 20 días de noviembre, con relación al número de casos registrados en el mismo periodo del mes de octubre de este año.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con autoridades estatales y las fuerzas armadas, ya está dando resultados importantes para regresar la tranquilidad a la población y combatir la violencia.
Compartió que los reportes de la Fiscalía General del Estado, refieren que del 1 al 20 de noviembre se reportaron 38 víctimas de homicidio, mientras que en los mismos días de octubre se reportaron 81 casos.
Agregó que la vinculación permanente entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Guardia Civil, Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina, ha permitido fortalecer las acciones de seguridad para regresar la paz y tranquilidad a las y los ciudadanos.
