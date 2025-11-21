Plan Michoacán genera resultados; a la baja homicidio doloso en noviembre

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con autoridades estatales y las fuerzas armadas, ya está dando resultados importantes para regresar la tranquilidad a la población y combatir la violencia.

Compartió que los reportes de la Fiscalía General del Estado, refieren que del 1 al 20 de noviembre se reportaron 38 víctimas de homicidio, mientras que en los mismos días de octubre se reportaron 81 casos.