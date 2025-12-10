Plan Michoacán funciona; noviembre registró la cifra más baja de homicidios en una década: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán logró en noviembre la reducción más significativa de homicidios dolosos en los últimos diez años, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuyo registro coloca al estado por debajo de su promedio histórico y confirma que la estrategia impulsada por la Presidenta de México, a través del Plan Michoacán, está dando resultados en menos de un mes de implementación, celebró Fabiola Alanís, diputada de Morena.

La tendencia descendente es consistente con los datos nacionales presentados esta semana, donde Michoacán se ubica lejos del grupo de entidades que concentran casi la mitad de los homicidios del país, esa reducción histórica refleja que el trabajo coordinado entre el gobierno federal, el Ejecutivo estatal y las corporaciones de seguridad comienza a recuperar la tranquilidad de las familias.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, destacó que este logro representa “una señal clara de que la estrategia del Gobierno de México está funcionando y que Michoacán está entrando a una nueva etapa en materia de seguridad”.

“No es casualidad, cuando se atienden las causas, se fortalece la inteligencia operativa y se actúa con coordinación institucional, los resultados llegan. En menos de un mes, ya vemos un impacto real en la reducción de la violencia”, expresó.

Asimismo, subrayó que este avance obliga a todas las instituciones a no bajar la guardia: “Tenemos que seguir por este camino, la seguridad se construye todos los días y este es un mensaje de esperanza para la ciudadanía: Michoacán puede y va a recuperar la paz.”

Con esta disminución, concluyó Fabiola Alanís, el estado avanza hacia un cierre de año con mejores indicadores y refuerza la convicción de que el Plan Michoacán es la estrategia correcta para devolver estabilidad, fortalecer el tejido social y garantizar la vida y la tranquilidad de las y los michoacanos.

rmr