"Plan Michoacán es un refrito", critica Guillermo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán criticó el recién presentado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al asegurar que se trata de una maniobra política sin sustancia, y acusó a los gobiernos federal y estatal de intentar capitalizar obras y acciones ya realizadas.

Durante una rueda de prensa en la sede estatal del partido, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, descalificó la estrategia, al afirmar que el nuevo plan no es más que una “copia o refrito” de esquemas gubernamentales anteriores, con similitudes evidentes a las iniciativas implementadas durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Según el líder priista, el anuncio se enfoca en “hacer fiesta” a obras y proyectos que ya estaban en proceso de ejecución o incluso concluidos, lo que representa, dijo, una manipulación de los logros existentes.

“El Plan Michoacán es un mero refrito del plan anterior de Peña Nieto; son tan poco creativos que hasta el nombre le pusieron igual. Lo único que hacen es hacerle fiesta a obras que ya estaban programadas, en ejecución o incluso terminadas, ya que más del 90% de las obras ya estaban en proceso. El Plan Michoacán solo busca publicitar esas acciones ya existentes”, expresó.