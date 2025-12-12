Plan Michoacán destina 720 mdp para apoyo a productores de cítricos en Tierra Caliente: Sader

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informa que en coordinación con su homóloga federal se apoyará a los productores de cítricos en la región Tierra Caliente con 720 millones de pesos, esto en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Esta inversión impactará directamente a 62 mil hectáreas donde más de 2 mil productores de Buenavista, Apatzingán, Tepalcatepec, Aguililla, Parácuaro y Múgica podrán acceder a créditos para insumos y equipamiento básico, rubro al que se destinarán 600 millones de pesos.

Además 20 millones de pesos se otorgarán para la formación y contratación de cincuenta técnicos especialistas en manejo integral del cultivo. Asimismo se destinarán 100 millones de pesos para el control del vector del HLB, renovación de plantaciones y capacitación en manejo fitosanitario, en beneficio de 6 mil productores, lo que incluye la construcción de 2 laboratorios y 2 viveros certificados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).