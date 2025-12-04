Plan Michoacán deja 238 detenidos y 2.9 toneladas de droga asegurada: SSP

Se reportó la inhabilitación de nueve campamentos ilícitos y la localización de siete tomas clandestinas de hidrocarburos, acciones que desarticulan infraestructura operativa utilizada para actividades criminales. También fueron aseguradas 54 armas largas, 14 armas cortas y 11 mil 430 cartuchos útiles, así como 89 artefactos explosivos improvisados, 60 kilogramos de componentes para explosivos, 19 mil litros de precursores químicos y 28 mil litros de combustible.

El titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, enfatizó que estos resultados son parte del trabajo articulado con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo acompañamiento ha permitido fortalecer los despliegues tácticos y la investigación para inhibir actividades ilícitas.

Asimismo, informó que, en coordinación con la FGE, se han cumplimentado 5 mil 787 mandamientos judiciales en lo que va de la administración, relacionados con homicidio, secuestro, robo, delitos contra la salud y otros ilícitos de alto impacto.

La SSP subrayó que la estrategia continuará centrada en profundizar la inteligencia operativa, fortalecer la coordinación interinstitucional y mantener informada a la ciudadanía de manera puntual sobre los avances del Plan Michoacán.