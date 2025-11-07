Plan Michoacán deben contemplar a las comunidades indígenas: CSIM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las comunidades indígenas deben estar contempladas en el Plan Michoacán, puntualizó el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán Macario, al precisar que debe consultarse a los pueblos originarios sus necesidades para que haya un rescate integral de la entidad.

"Que haya una debida consulta de manera previa, libre, informada y adecuada como debe ser, a través de las autoridades o de las asambleas generales", dijo.

Especificó que hasta el momento son cuatro las peticiones que se tienen, las cuales se arrastran de planes que han pasado administración por administración en el rescate integral de Michoacán y no sea una simulación nada más.