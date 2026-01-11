Plan Michoacán debe escuchar a la sociedad: Raúl Morón

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia debe tomar en cuenta la voz de la sociedad, destacó el senador de la República, Raúl Morón Orozco.

En entrevista, indicó que hoy existe una coordinación entre el Gobierno de México y el Estado para que se concreten acciones que ayuden a consolidar y concretarse cada uno de los ejes del Plan Michoacán.

Consideró que la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sehinbaum Pardo, es excelente que permitirá sacar a Michoacán de las dificultades que se tienen en diversos sectores.

“Una coordinación muy estrecha y una participación de la sociedad. Ellos juegan un papel importante y se le tiene que tomar en cuenta para consolidar la idea de la doctora, de sacar a Michoacán de las dificultades que tenemos”, dijo.

BCT