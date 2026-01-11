Plan Michoacán dará resultados en seguridad y bienestar: Sheinbaum

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde Lázaro Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, con la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se están logrando resultados en materia de seguridad y el Gobierno de México va a estar cerca de las y los michoacanos en todos los sectores, a través de la atención a las causas.

“Y por eso, en el Plan Michoacán decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja; aumentar la electrificación en todo el estado; el internet gratuito, que se amplíe en todo el estado; mayor turismo, mayor desarrollo turístico; más Jóvenes Construyendo el Futuro; carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable; más preparatorias en todo el estado para atender a los jóvenes; la beca Gertrudis Bocanegra; los Planes de Justicia para todos los pueblos originarios; más hospitales, más viviendas.

“Y vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y, al mismo tiempo, fortaleciendo la Estrategia de Seguridad, y va a ir dando resultados. Estoy convencida de ello”, informó tras encabezar la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en el municipio de Lázaro Cárdenas.