Plan Michoacán contempla 73 nuevos Centros LIBRE para fortalecer la justicia hacia las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria federal de las Mujeres, Citlali Hernández, anunció que, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se tienen contemplados 73 nuevos Centros LIBRE para las mujeres, que, sumados a los 40 existentes, permitirán que cada municipio cuente con uno para fortalecer acciones de prevención y combate a las violencias.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que actualmente operan 40 de estos espacios en la entidad, y para el siguiente año el Plan Michoacán pondría en función 73 más, donde se brindará asesoría jurídica, atención psicológica y orientación gratuita.

Expuso que, en coordinación con el ISSSTE, 40 centros contarán con consultorio médico, “donde se brindará atención gratuita a las mujeres de la entidad”.