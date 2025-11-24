Plan Michoacán contempla 73 nuevos Centros LIBRE para fortalecer la justicia hacia las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria federal de las Mujeres, Citlali Hernández, anunció que, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se tienen contemplados 73 nuevos Centros LIBRE para las mujeres, que, sumados a los 40 existentes, permitirán que cada municipio cuente con uno para fortalecer acciones de prevención y combate a las violencias.
En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que actualmente operan 40 de estos espacios en la entidad, y para el siguiente año el Plan Michoacán pondría en función 73 más, donde se brindará asesoría jurídica, atención psicológica y orientación gratuita.
Expuso que, en coordinación con el ISSSTE, 40 centros contarán con consultorio médico, “donde se brindará atención gratuita a las mujeres de la entidad”.
Detalló que en los Centros LIBRE también se impulsan talleres y capacitaciones para que las mujeres aprendan nuevos oficios, “con lo que se refuerzan los trabajos de autonomía”.
Reconoció que, para el avance en los derechos de las mujeres, “en la entidad se cuenta con un gobernador aliado para el fortalecimiento de acciones de apoyo”, además de que el Congreso local “ha legislado recientemente en esta materia”.
Mientras que Alejandra Anguiano González, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, refirió que durante esta administración “se ha atendido a más de 48 mil 300 mujeres y se han brindado 194 mil servicios en diversos rubros, como parte de un trabajo integral”.
RYE-