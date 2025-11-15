Plan Michoacán combatirá 12 grupos delincuenciales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia va por 12 cárteles del narcotráfico que operan en la entidad, aseguró el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

Sin dar a conocer el número de cabecillas que se buscan, especificó que la ofensiva contra el crimen organizado se centrará contra doce cárteles, pero que podría incrementar en el caso de que sean identificados otros.

El Plan Michoacán contempla 10 mil 506 agentes en campo por parte del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, con prioridad en los municipios de Uruapan y Apatzingán, pero la atención será en todo el estado. Además de los mil 781 elementos de la Secretaría de Marina que atenderá los municipios ubicados en la costa.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, enfatizó que este plan tiene diferentes connotaciones a otros esquemas implementados en administraciones anteriores, las cuales, dijo, se enfocan en la regionalización, el fortalecimiento con otros estados, el blindaje de fronteras y el refuerzo de la Marina para el trasiego de droga en el mar.

El Plan u Operativo Paricutín está enfocado a atender la inseguridad en municipios prioritarios como son Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán, pero está dirigido a restablecer la paz en Michoacán.

BCT