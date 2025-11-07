Plan Michoacán avanza con respaldo del sector empresarial: Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la incorporación del sector empresarial, avanza la integración del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras una reunión de trabajo con representantes empresariales y el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Vidal Llerenas Morales.
El mandatario explicó que este plan tiene el propósito de integrar la visión de los diferentes sectores productivos, a fin de construir una estrategia basada en la consulta y el diálogo.
Detalló que, para la integración del plan encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en conjunto con el Gobierno estatal, se mantendrá la estrategia de trabajar en coordinación con las organizaciones empresariales de las distintas regiones del estado.
Ramírez Bedolla resaltó que en el periodo restante de su administración, con la asignación de mayor presupuesto a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, se fortalecerán los ejes de seguridad, procuración e impartición de justicia.
Por su parte, Vidal Llerenas señaló que este acercamiento permitirá que, a través de dependencias federales, se brinden incentivos que impulsen el crecimiento económico a corto y mediano plazo.
Además, anunció la implementación de un esquema de créditos para pequeñas y medianas empresas mediante Nacional Financiera (Nafin), lo cual permitirá un trabajo conjunto en beneficio de las y los michoacanos.
En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, Roberto Santillán, hizo un llamado a la unidad y subrayó que este plan debe convertirse en una estrategia de corresponsabilidad entre sectores a favor de la entidad.
El sector empresarial coincidió en que, con el impulso a polos de desarrollo, se podrá detonar la economía tanto del estado como de la región, gracias a este programa.
A la reunión asistieron el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández; y representantes de organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), Coparmex Michoacán, CMIC Michoacán, CANACO SERVITUR Morelia, Consejo Michoacano de Negocios, Asociación de Empresarias Michoacanas, AHMEMAC y AMDA Michoacán.
SHA