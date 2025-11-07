Plan Michoacán avanza con respaldo del sector empresarial: Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la incorporación del sector empresarial, avanza la integración del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras una reunión de trabajo con representantes empresariales y el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Vidal Llerenas Morales.

El mandatario explicó que este plan tiene el propósito de integrar la visión de los diferentes sectores productivos, a fin de construir una estrategia basada en la consulta y el diálogo.

Detalló que, para la integración del plan encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en conjunto con el Gobierno estatal, se mantendrá la estrategia de trabajar en coordinación con las organizaciones empresariales de las distintas regiones del estado.

Ramírez Bedolla resaltó que en el periodo restante de su administración, con la asignación de mayor presupuesto a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, se fortalecerán los ejes de seguridad, procuración e impartición de justicia.