Plan Michoacán avanza con operativos en campo, industrias y rutas comerciales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades locales, detuvieron a 17 personas y aseguraron 10 armas de fuego, 221 cartuchos útiles, 12 cargadores, droga y 34 vehículos en distintos municipios del estado.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad de México, los operativos se llevaron a cabo en municipios clave como Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, donde también se realizaron patrullajes, reconocimientos a pie y visitas a empacadoras e industrias cítricas.
Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, las acciones coordinadas han dado como resultado:
378 personas detenidas
174 armas de fuego aseguradas
13,688 cartuchos útiles y 651 cargadores
296 vehículos asegurados
768 kg de metanfetamina
192 artefactos explosivos y 53 kg de material explosivo
28,800 litros y 15,300 kg de sustancias químicas
22 campamentos y 50 tomas clandestinas inhabilitadas
Las autoridades federales continúan con estas acciones como parte del esfuerzo integral por recuperar la seguridad en las regiones más afectadas por la violencia e impulsar la paz en Michoacán.
BCT