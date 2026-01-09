Michoacán

Plan Michoacán avanza con operativos en campo, industrias y rutas comerciales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades locales, detuvieron a 17 personas y aseguraron 10 armas de fuego, 221 cartuchos útiles, 12 cargadores, droga y 34 vehículos en distintos municipios del estado.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad de México, los operativos se llevaron a cabo en municipios clave como Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, donde también se realizaron patrullajes, reconocimientos a pie y visitas a empacadoras e industrias cítricas.

Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, las acciones coordinadas han dado como resultado:

  • 378 personas detenidas

  • 174 armas de fuego aseguradas

  • 13,688 cartuchos útiles y 651 cargadores

  • 296 vehículos asegurados

  • 768 kg de metanfetamina

  • 192 artefactos explosivos y 53 kg de material explosivo

  • 28,800 litros y 15,300 kg de sustancias químicas

  • 22 campamentos y 50 tomas clandestinas inhabilitadas

Las autoridades federales continúan con estas acciones como parte del esfuerzo integral por recuperar la seguridad en las regiones más afectadas por la violencia e impulsar la paz en Michoacán.

