Plan Michoacán avanza con operativos en campo, industrias y rutas comerciales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades locales, detuvieron a 17 personas y aseguraron 10 armas de fuego, 221 cartuchos útiles, 12 cargadores, droga y 34 vehículos en distintos municipios del estado.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad de México, los operativos se llevaron a cabo en municipios clave como Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, donde también se realizaron patrullajes, reconocimientos a pie y visitas a empacadoras e industrias cítricas.

Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, las acciones coordinadas han dado como resultado: