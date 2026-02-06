Plan Michoacán avanza con obras y programas en salud, infraestructura y bienestar: resumen oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, presentó durante la “mañanera” en Michoacán un resumen detallado de los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad.

El funcionario destacó que desde noviembre de 2025 se desplegó una estrategia integral con la participación de 53 dependencias federales, enfocada en atención directa a la población y soluciones concretas en materia de desarrollo económico, infraestructura, agua, bienestar, educación y salud.

Entre los logros iniciales, Ramírez Cuevas mencionó el arranque de ferias del bienestar en Coeneo, diálogos por la paz con jóvenes, ferias de ciencia y recorridos de oficinas móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro. También se concluyó la primera etapa de ampliación del hospital del ISSSTE en Uruapan, se puso en marcha el control de plagas en cultivos estratégicos como aguacate, limón, berries, mango y caña de azúcar, y se compraron 70 toneladas de lenteja a productores michoacanos. Además, se terminaron 16 obras de electrificación en 12 municipios.

A finales de noviembre iniciaron las visitas casa por casa por todo el estado, encabezadas por Servidores de la Nación, con el propósito de conocer directamente las necesidades de la población. Se realizaron 79 asambleas de la beca Gertrudis Bocanegra —Michoacán es el primer estado en recibirla—, se entregaron certificados parcelarios y de uso común a 780 mujeres en Zitácuaro, Paracho, Coahuayana y Maravatío, y se concluyeron 22 obras de electrificación adicionales. En diciembre se entregaron certificados parcelarios en Apatzingán y Huetamo, escrituras en Morelia, y se lanzó la campaña turística “Michoacán se vive” con el primer asistente virtual de viajes.

El vocero oficial destacó que el plan incluye acciones en agua potable y saneamiento, con obras concluidas en municipios como Numarán, así como proyectos de saneamiento del lago de Pátzcuaro.

En salud, el IMSS Bienestar puso en operación la primera etapa del hospital comunitario en Arantepacua y se inició la construcción de la primera clínica de especialidades toxicológicas en Apatzingán. En educación y bienestar, se entregaron tarjetas de Jóvenes Construyendo el Futuro en Uruapan y se pusieron en marcha nueve centros de alto rendimiento deportivo.

El funcionario adelantó que las ferias del bienestar, que ya han atendido a cerca de 280 mil personas, pasarán a una etapa municipal por municipio para llegar a los 113 municipios de la entidad.

Ramírez Cuevas subrayó que la segunda estrategia clave es la visita casa por casa, que permite llegar a cada domicilio del estado para identificar necesidades y brindar atención directa.

“Esta visita es muy importante porque estamos llegando a todos y cada uno de los domicilios del estado de Michoacán”, afirmó. El plan, añadió, no solo busca atender demandas inmediatas, sino fortalecer la paz, la justicia y el bienestar región por región, con la participación activa de secretarios y secretarias de Estado.

La presentación del resumen se dio en el contexto de la séptima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán, donde se enfatizó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender pendientes históricos en infraestructura, salud, educación y bienestar social. El vocero federal reiteró que el Plan Michoacán es una estrategia de atención directa al pueblo michoacano, con resultados visibles en obras concluidas, programas en marcha y atención a sectores vulnerables.