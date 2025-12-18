Plan Michoacán activa el deporte en 10 municipios con entrega de material: Cecufid

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a través de los Centros del Deporte Escolar y Municipal (Cedem), hizo entrega de material deportivo a 10 municipios, con la finalidad de masificar la activación física en la entidad.
El director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal, encabezó la entrega de equipamiento deportivo en coordinación con Marlhem Alvarado Solís, jefa del Departamento de Atención a Centros Deportivos Municipales de la Conade. Este apoyo beneficia a los municipios de Uruapan, Zamora, Apatzingán, Cuitzeo, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Maravatío, Huetamo y Morelia, pilares del plan de los Centros de Alto Rendimiento "México Imparable".
Recibieron material especializado para las disciplinas de fútbol, básquetbol, taekwondo, voleibol y ajedrez. El objetivo primordial de esta dotación es que los municipios repliquen y fortalezcan las actividades deportivas en sus localidades.
“Con el Plan Michoacán seguiremos con programas como estos, porque sabemos que es una herramienta fundamental para el bienestar de la población. Agradecer la presencia de los 10 municipios, ustedes son aliados del deporte estatal, con este material se pretende seguir masificando la práctica en el estado.”, compartió el titular de la Cecufid.
Mientras que, Alvarado Solís añadió: “Es un honor estar aquí en Morelia, hoy celebramos el impulso de México Imparable y del Plan Michoacán, iniciativas que se unen con un solo propósito, transformar vidas a través de la práctica deportiva”.
Los Cedem implementan programas para llevar la cultura física y deporte a escuelas, municipios y comunidades; fomenta la práctica deportiva e inculca valores a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, además otorga capacitaciones, jornadas y material deportivo.
mrh