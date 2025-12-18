Plan Michoacán activa el deporte en 10 municipios con entrega de material: Cecufid

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a través de los Centros del Deporte Escolar y Municipal (Cedem), hizo entrega de material deportivo a 10 municipios, con la finalidad de masificar la activación física en la entidad.

El director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal, encabezó la entrega de equipamiento deportivo en coordinación con Marlhem Alvarado Solís, jefa del Departamento de Atención a Centros Deportivos Municipales de la Conade. Este apoyo beneficia a los municipios de Uruapan, Zamora, Apatzingán, Cuitzeo, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Maravatío, Huetamo y Morelia, pilares del plan de los Centros de Alto Rendimiento "México Imparable".

Recibieron material especializado para las disciplinas de fútbol, básquetbol, taekwondo, voleibol y ajedrez. El objetivo primordial de esta dotación es que los municipios repliquen y fortalezcan las actividades deportivas en sus localidades.